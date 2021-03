Bajkowy szpieg w Bielsku-Białej

- Wybór miejsca nawiązuje do fabuły powieści i serialu, w których szpieg z charakterystycznym wykrzyknieniem na ustach „Karramba!" niestrudzenie podążał za głównymi bohaterami – podają urzędnicy z Bielska –Białej.

Don Pedro będzie piątą rzeźbą na szlaku Bajkowe Bielsko-Biała, który jest cały czas rozwijany. Szpieg z Krainy Deszczowców dołączy do Reksia, Bolka i Lolka, Pampaliniego łowcy zwierząt oraz Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka.

- Chcemy zapraszać gości z Czech do odwiedzin w Bielsku-Białej nie tylko na zakupy, ale także, aby odwiedzali bajkowe rzeźby nawiązujące do dorobku bielskiego Studia Filmów Rysunkowych oraz by zobaczyli inne atrakcje turystyczne miasta – podkreślają urzędnicy z Bielska-Białej.