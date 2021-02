Siedmiolatek grał na telefonie matki. Wydał 2753,91 euro

W przypadku pewnego siedmiolatka z Dolnej Saksonii jego matka byle niemile zaskoczona, kiedy zobaczyła rachunek za grę. Okazało się, że jej syn wydał w sklepie z aplikacjami 2753,91 euro (równowartość ok. 12 331 zł). Wprawdzie matka pozwoliła mu na grę online i wydawanie niewielkich sum z vouchera, jaki miał do dyspozycji. Zapomniała jednak, że za voucherem stała jej własna karta kredytowa.

