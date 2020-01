Seniorzy wychodzą z długów, zadłużają się młodzi

Portfele seniorów stają się nieco grubsze, bo ich długi w ciągu roku zmalały o pół miliarda złotych. Co ciekawe, w tym samym czasie zadłużenie 18-, 25-latków wzrosło o jedną trzecią. Eksperci sądzą, że to nieprzypadkowa zależność.

Rekordzista z 8,3 mln zł

Obecnie zadłużonych jest blisko 340 tys. emerytów, którzy mają do spłaty 800 tys. zobowiązań na łącznie 5,7 mld zł (z tego ok. 5 mld zł do oddania firmom finansowym i ubezpieczeniowym). To znaczy, że w porównaniu ze stanem sprzed roku grono seniorów z długami zmalało o 26 tys. osób po tym, jak spłaciły swoje zobowiązania o łącznej wartości pół miliarda złotych.