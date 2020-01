Niemcy: więcej zwiedzających byłe obozy koncentracyjne

Coraz więcej osób odwiedza w Niemczech największe miejsca pamięci na terenie byłych obozów koncentracyjnych – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ewangelicką agencję prasową EPD. Miejsce pamięci na terenie byłego obozu koncentracyjnego Dachau koło Monachium odwiedziło w ubiegłym roku prawie 900 tys. osób. Do Sachsenhausen niedaleko Poczdamu przyjechało 700 tys. osób. Co roku przybywa zwiedzających, a infrastruktura i personel miejsc pamięci osiągnęły limit możliwości.

Dyrektor fundacji dolnosaksońskich miejsc pamięci Jens-Christian Wagner mówi o incydencie w Bergen-Belsen. Na pomniku z 1946 roku upamiętniającym Żydów napisano, że zamordowano tam 30 tys. Żydów. W publikacjach mowa jest o 52 tys. więźniów, którzy zginęli w Bergen-Belsen, z których około połowa to Żydzi. Róźnicę w podanych na pomniku i w publikacjach liczb można wytłumaczyć w ten sposób, że w 1946 r. brakowało jeszcze dokładnych danych. Dla rewizjonistów jest to jednak dowód na to, że w kulturze pamięci rozpowszechniane są kłamstwa.