USA: Przebrała się za córkę i poszła do szkoły. Została aresztowana

Casey Garcia nagrała i zamieściła w internecie swój dzień w szkole. Kobieta tłumaczy, że w ten sposób chciała sprawdzić jak działa ochrona placówki.

Aby zmienić swój wygląd, przefarbowała włosy i użyła opalacza do skóry.

Kobieta podała numer identyfikacyjny swojej córki, została zapytana czy się wpisała i została wpuszczona do budynku.

Wideo zamieszczone w mediach społecznościowych pokazuje 30-latkę - która miała na sobie maskę na twarzy - wchodzącą do szkoły, witającą się z ludźmi na korytarzach i udającą się do różnych klas. Udało jej się spędzić w szkole cały ranek i większość popołudnia, zanim zauważył ją nauczyciel i zgłosił się do dyrektora.

Dyrekcja szkoły poinformowała, że zostanie dokonany przegląd obowiązujących środków bezpieczeństwa.

Kobieta jest oskarżona o wtargnięcie i manipulowanie dokumentacją rządową.