Porto: Złagodzono przepisy dla kibiców z Anglii. Gniew mieszkańców

UEFA przeniosła finał, w którym zagrają Manchester City i Chelsea, ze Stambułu do Porto, aby umożliwić angielskim kibicom podróż na mecz z zachowaniem ograniczeń związanych z COVID-19.

Niektórzy mieszkańcy Porto obawiają się wzrostu liczby infekcji z powodu wysoce zakaźnego wariantu koronawirusa, który rozprzestrzenia się w części Anglii po tym, jak został zidentyfikowany w Indiach.

Inni są zdenerwowani, że zagraniczni kibice mogą wejść na stadion, ale miejscowi od miesięcy nie mogą uczestniczyć w meczach.

- Jeśli otwierają stadiony dla Anglików, to powinni otworzyć je dla wszystkich - powiedział agencji Reutera Alexandre Magalhaes, spacerujący po Porto, które było pełne kibiców.

Rząd Portugalii początkowo twierdził, że angielscy kibice muszą przylecieć tylko w dniu meczu, pozostać w "bańce" i od razu po meczu odlecieć do domu.

W czwartek władze zrezygnowały jednak z wymogu przebywania kibiców w odosobnieniu i zniosły ograniczenia w przemieszczaniu się.

"Jeśli te (nowe zasady) są prawdziwe, to nie zastosuję się już do żadnego lockdownu" - napisał jeden z użytkowników Twittera. Inny napisał: "To wstyd dla wszystkich, którzy nadal stosują się do zasad zdrowotnych".