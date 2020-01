USA: Kupił używany mebel. Były w nim 43 tys. dolarów

Kilka tygodni po zakupach w salonie meblowym Habitat for Humanity ReStore w Owosso w stanie Michigan, synowa 54-letniego Howarda Kirby chciała rozebrać zakupiony przez mężczyznę podnóżek, gdyż był niewygodny. Wówczas znalazła pliki banknotów. W sumie 43 170 dolarów.

Mimo że prawnik rodziny poinformował, że nie ma prawnego obowiązku, aby zwrócić pieniądze, 54-latek stwierdził, że nie jest to w porządku i zadzwonił do sklepu, aby dowiedzieć się, do kogo należy znaleziona gotówka.

Jak ustalono w salonie, w którym 54-letni Howard Kirby kupił meble, podnóżek wchodził w skład zestawu, który przekazała Kim Fauth-Newberry oraz jej mąż. Oddali oni meble po śmierci dziadka kobiety. Jak powiedziała Fauth-Newberry, był on bardzo oszczędnym człowiekiem i zwykle płacił gotówką. Pieniądze ukryte w poduszce podnóżka owinięte były banderolami z odręcznymi notatkami.

- Robię, co mogę, aby być podobnym do Chrystusa - powiedział 54-letni Howard Kirby, tłumacząc, dlaczego zdecydował się na oddanie pieniędzy poprzedniemu właścicielowi mebla.