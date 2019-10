Paweł Szefernaker ws. frankowiczów: Ryska na wiarygodności PiS

Umowa pozbawiona nieuczciwych warunków może pozostać wiążąca dla stron, jednak ze względu na to, że zgodnie z polskim prawem nie ma możliwości zastąpienia zapisów dotyczących indeksacji do franka, taką umowę można unieważnić - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . Jego wyrok uznany został za korzystny dla polskich frankowiczów.

Paweł Szefernaker zaznaczył na antenie Polsat News, że wyrok TSUE "nie jest wyrokiem generalnym” oraz, że każdy z frankowiczów będzie prowadził swoją ścieżkę prawną. - Wiemy, że mniej więcej tok myślenia TSUE od pewnego czasu zmierzał do takiego wyroku - stwierdził i przypomniał, że rząd przyjął niedawno nowelę o wsparciu kredytobiorców. - Rozszerzała pomoc państwa wobec osób, które wzięły kredyty - dodał.

Prowadzący rozmowę podkreślił, że frankowicze mieli większe oczekiwania wobec rządu i liczyli między innymi na przewalutowania kredytów oraz, że pomoc frankowiczom była jedną z obietnic PiS. - Byłbym nieodpowiedzialny, gdybym powiedział, że 100 proc. tego, co zapowiadaliśmy się udało, ale jesteśmy pierwszym rządem, który w przeważającej części swoje podstawowe postulaty, z którymi szedł do władzy, spełnił - powiedział Szefernaker. - Niespełnienie tej obietnicy na taką skalę, jaką życzyliby sobie frankowicze jest małą ryską na wiarygodności PiS, Nobody's perfect, nie jesteśmy stowarzyszeniem aniołów - podkreślił i dodał, że to "skomplikowane sprawy prawne i nie jest możliwe, żeby jedna ustawa rozwiązała problemy frankowiczów".