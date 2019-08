79-latka trafi do aresztu. Dokarmiała bezpańskie koty

- Jestem samotna, więc koty i ich małe dotrzymują mi towarzystwa - mówi Nancy Segula. Kobieta tłumaczy, że obecność kotów jej pomaga.

Mieszkanka Ohio zaczęła dokarmiać zwierzęta dwa lata temu, gdy zostały porzucone przez sąsiada, który się wyprowadził z domu. Kobieta wyjaśniła, że początkowo było to od 6 do 8 dorosłych kotów, a obecnie doszły do tego młode.