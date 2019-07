Młoda gwiazda Bollywood kończy karierę z powodu islamu

Zdaniem 18-letniej aktorki, jej dalsze udziały w filmach powodują, że "związek z wiarą jest zagrożony". - Przyniosło mi to wiele miłości, ale zaprowadziło mnie to również na ścieżkę ignorancji. Cicho i nieświadomie odeszła od swojej wiary - napisała na Instagramie.

Wasim pochodzi z kontrolowanej przez Indie części Kaszmiru, stała się sławna w 2016 roku, gdy wystąpiła w filmie "Dangal" u boku gwiazdy kina Bollywood Aamira Khana.

Za swoją rolę otrzymała w 2016 roku Narodową Nagrodę Filmową. Film zyskał ogromną popularność w Indiach i Chinach. Rok później otrzymała nagrodę za film "Secret Superstar".

W Bollywood wiele gwiazd jest muzułmanami. Jest jednak znacznie mniej aktorek wyznających tę wiarę.

W mediach społecznościowych internauci pytali, czy zdaniem młodej aktorki wszyscy pracujący w tej branży to grzesznicy. Aktorka Raveena Tandon napisała, że w przemyśle filmowym wszyscy są również, bez względu na miejsce pochodzenia czy wyznawaną religię.

Inni bronili jej decyzji i pisali, że powinna robić to, co naprawdę sprawie jej radość. - To jej osobista decyzja. Podjęła ją po długich przemyśleniach. Zawsze będziemy ją wspierać - przekazali producenci, którzy pracowali z aktorką przy ostatnim filmie.