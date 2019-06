Modelka przerwała finał LM. Straciła konto na Instagramie

Modelka Kinsey Wolanski pojawiła się na boisku podczas meczu Liverpoolu z Tottenhamem. W skąpym stroju przebiegła po murawie, by chwili zostać zatrzymaną przez ochroniarzy.

Kobieta chciała w ten sposób zareklamować stronę internetową swojego chłopaka.

- Przerwanie meczu Ligi Mistrzów! Życie jest po to, żeby żyć, robić szalone rzeczy, które zapamiętasz na zawsze - napisała Kinsey Wolanski.

Modelka szybko zyskała na popularności na Instagramie. Przed meczem jej konto obserwowało około 300 tys. osób. Dziś obserwujących było już ponad 2,5 mln.

MY INSTAGRAM HAS BEEN HACKED ??