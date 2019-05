"Dzieci na Wyspach wybielają twarz, by unikać rasizmu" stock.adobe.com

Dzieci w Wielkiej Brytanii wybielają swoją skórę za pomocą makijażu, aby uniknąć prześladowania przez rówieśników na tle rasowym w szkole - alarmuje organizacja charytatywna National Society for the Prevention of Cruelty to Children - NSPCC (Narodowe Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Okrucieństwom Wobec Dzieci).