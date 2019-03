Karnawał w Szwajcarii. Uczestnicy w strojach Ku Klux Klan

Szwajcarska policja prowadzi śledztwo w sprawie osób ubranych w stroje przypominające te noszone przez członków grupy Ku Klux Klan. Do zdarzenia doszło podczas obchodów karnawału na początku tego tygodnia.

W Schwyz w Szwajcarii kilkanaście zakapturzonych osób maszerowało ulicą niosąc płonące pochodnie.

Osoba, która zarejestrowała to zdarzenia powiedziała, że była zszokowana gdy to zobaczyła - To zaszło zdecydowanie za daleko - powiedział.

- Podczas karnawału wiele rzeczy jest do zaakceptowania, ale muszą być granice - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu

Policja zabezpieczyła nagranie i zdjęcia z tego zdarzenia. Prawnik Daniel Kettiger powiedział, że ciężko będzie ustalić, czy doszło w Brunnen do dyskryminacji rasowej. Jego zdaniem żadna konkretna rasa lub grupa etniczna nie były bezpośrednio i wyraźnie atakowana przez członków pochodu. Dodatkowo stroje pojawiły się przy okazji imprezy karnawałowej, gdzie tolerancja do satyry jest dużo większa.

Zdaniem Kettingera inaczej policja podchodziłaby do sprawy, gdyby uczestnicy marszu przeszli obok domu dla azylantów, gdzie większość mieszkańców jest czarnoskóra.

- Byłoby to pogwałcenie praw antyrasistowskich i podlegałoby karze zgodnie z prawem - ocenił adwokat.