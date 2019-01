Nieoficjalnie: Pogrzeb Pawła Adamowicza w sobotę. Tysiące mieszkańców Gdańska żegnają prezydenta

Według nieoficjalnych informacji, uzyskanych przez Polską Agencję Prasową, pogrzeb Pawła Adamowicza ma odbyć się w najbliższą sobotę. W Gdańsku wystawiono księgę kondolencyjną.

Nie ma jeszcze informacji na temat miejsca pochówku prezydenta Gdańska. - Rozważany jest pochówek w bazylice Mariackiej, do tego jest upoważniona rodzina. Pani Magda (żona Pawła Adamowicza - red.), pan Piotr (brat - red.) przekażą komunikaty. Poza tym sprawa przeciąga się w czasie ze względu na prokuraturę prowadzącą dochodzenie i od tego uzależnia się także datę pogrzebu, przymierzamy się do soboty - powiedział metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź, cytowany przez portal Trojmiasto.pl.

W bazylice Mariackiej spoczywa kilkudziesięciu burmistrzów gdańskich.

Arcybiskup był pierwszą osobą, który wpisał się do wystawionej we wtorek rano w Urzędzie Miejskim w Gdańsku księgi kondolencyjnej, dedykowanej Pawłowi Adamowiczowi.

Wszyscy, którzy chcą wpisać się do księgi, mogą to uczynić codziennie do piątku 18 stycznia w godz. 8-20. "W ciągu kilkudziesięciu minut od wystawienia księgi kondolencyjnej, korytarz prowadzący do sali 107 wypełnił się ludźmi. Wszyscy w ciszy i skupieniu czekali na swą kolej, by móc właśnie w taki sposób pożegnać prezydenta Pawła Adamowicza" - relacjonuje portal gdańsk.pl.

Przed wejściem do Urzędu Miejskiego rośnie liczba złożonych tam zniczy i kwiatów.

W środę zostanie w Gdańsku wystawiona druga księga kondolencyjna - w Europejskim Centrum Solidarności. Do niej będzie się można wpisywać w godz. 10-15.

Księgę kondolencyjną wystawiono także w urzędzie warszawskim. Jako pierwszy wpisał się do niej Rafał Trzaskowski prezydent miasta. "Żegnam Pawła Adamowicza. Samorząd był jego powołaniem, a Gdańsk jego pasją. Innego prezydenta Gdańska nie pamiętam – zawsze uśmiechnięty, uczynny i blisko ludzi. Będzie nam go brakować" - napisał.

Wpisałem się do księgi kondolencyjnej poświęconej pamięci Pawła Adamowicza. Wszystkich, którzy w ten sposób chcieliby pożegnać tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, zapraszam w godz. 8.30-18 na I piętro Urzędu @warszawa na pl. Bankowym 3/5. Księga będzie wystawiona do 17.01. pic.twitter.com/Nyl4ydtimw — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 15, 2019

Księgi kondolencyjne wystawiono także m.in. w Katowicach i Białymstoku.

Od wtorku do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza w Gdańsku i całym województwie pomorskim obowiązuje żałoba. Wszystkie flagi na masztach zostają opuszczone do połowy - poinformowała rano Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzeczniczka śp. prezydenta. Dzień pogrzebu będzie też dniem żałoby narodowej.