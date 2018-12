Protesty we Francji. Lalce z twarzą Macrona obcięto głowę

W piątek wieczorem odbyła się demonstracja "żółtych kamizelek" w Angouleme. Uczestnicy przynieśli kukłę z wizerunkiem prezydenta Emmanuela Macrona. Lalce obcięto głowę.

O zdarzeniu poinformowała prokuratura w Angouleme.

W opublikowanym oświadczeniu poinformowano, że "czyn ten może zostać zakwalifikowany jako przestępstwo".

?? Gilets Jaunes : un pantin a l'effigie d'Emmanuel Macron a été décapité a #Angouleme. La préfecture de Charente dénonce une "mise en scene macabre". (Sud Ouest / Charente libre) pic.twitter.com/zk6TTLKGW5 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 22 grudnia 2018

Uczestnicy zgłosili służbom swój protest, jednak nie było informacji na temat zaplanowanych działań, w tym obcięciu głowy lalce.

[Communiqué] - La préfete de la Charente a signalé au Parquet du tribunal de grande instance d'#Angouleme les faits graves survenus lors d'une manifestation des "gilets jaunes", hier soir au parc de Bourgines. pic.twitter.com/TCTvVKNhaM — Préfete de la Charente (@Prefet16) 22 grudnia 2018

Dziesiąta ofiara protestów

36-letni mężczyzna zginął pod Perpignan we Francji na drodze blokowanej przez „żółte kamizelki”. Do tragedii doszło po tym jak kierowca samochodu osobowego uderzył w zatrzymaną przez protestujących ciężarówkę. To dziesiąta ofiara śmiertelna protestów, które trwają od sześciu tygodni.

- Kierowca ciężarówki czekał na przybycie policji, w przeciwieństwie do ludzi, którzy zablokowali drogę, a po wypadku uciekli - powiedział lokalny prokurator Jean-Jacques Fagni.