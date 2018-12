Hindusi zapłacą więcej za zwiedzanie Taj Mahal niż inni

Każdego roku Taj Mahal odwiedzają miliony turystów. Wśród nich przeważają Hindusi. Lokalne władze zdecydowały, że wzrośnie dla nich cena biletów.

Mauzoleum Taj Mahal w Indiach, to jedna z najbardziej znanych budowli na świecie. Atrakcja przyciąga tłumy turystów rocznie.

Czytaj także: Indie: Burza uszkodziła Taj Mahal

Poniżej dalsza część artykułu

Jak informuje „The Guardian”, władze Indii chcąc ograniczyć liczbę turystów odwiedzających słynną budowlę, podniosły cenę biletu dla Hindusów.

Cena biletu do kompleksu dla obywateli Indii została podniesiona z 50 rupii do 250 rupii. Podwyżka cen weszła w życie w poniedziałek.

Pozostali turyści zapłacą za bilet 19 dolarów.

- Chcemy, aby ludzie płacili więcej, żeby ograniczyć liczbę zwiedzających - powiedział rzecznik Archaeological Survey of India, organu zarządzającego miejscami chronionymi. - To zmniejszy liczbę odwiedzających mauzoleum o co najmniej 15-20 proc. i wygeneruje dochód z jego ochrony - dodał.

Poprzedni krok mający na celu ochronę mauzoleum polegał na ograniczeniu liczby turystów do 40 tys. dziennie. Wcześniej w weekendy pojawiało się tam do 70 tys. osób.

Eksperci twierdzą, że ogromny przepływ ludzi powoduje nieodwracalne uszkodzenia marmurowej podłogi, ścian i fundamentów.