Człowiek Roku tygodnika "Time": Chaszodżdżi wśród wybranych

Redakcja tygodnika "Time" przyznaje nagrodę Człowieka Roku od 1927 roku. Poprzednia nagroda trafiła do kobiet, które zapoczątkowały akcję #MeToo.

W tym roku uhonorowano dziennikarzy, którzy poświęcają wszystko

Wśród nagrodzonych są:

Zamordowany w październiku saudyjski dziennikarz Dżamal Chaszodżdżi, birmańscy reporterzy Reutersa Kyaw Soe Oo i Wa Lone, którzy zostali aresztowani, Filipinka Maria Ressa, która poinformowała o działaniach prezydenta Rodrigo Duterte i Capital Gazette of Annapolis, redakcja, w której doszło w tym roku do strzelaniny. Zginęło pięć osób.

Here's the story behind TIME’s 2018 Person of the Year covers #TIMEPOY https://t.co/iMvBF5ri8T