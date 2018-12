Tony czekolady na ulicach miasta Westönnen

W mieście Westonnen, 25 mil na zachód od Dortmundu, zawiódł zbiornik w fabryce DreiMeister. Lokalna gazeta „Soester Anzeiger” określiła zdarzenie jako ”mały problem techniczny”.

Czytaj także: Czekolada na A2. "Donieście lody"

Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE