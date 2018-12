Sondaż: Czy należy zwiększyć liczbę fotoradarów

Czy należy zwiększyć liczbę fotoradarów w Polsce? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

Inspekcja Transportu Drogowego zwiększy liczbę działających fotoradarów na drogach. W ciągu najbliższych dwóch lat, do końca 2020 roku, liczba fotoradarów ma się niemalże podwoić.

Częściej niż co trzeci badany uważa, że należy zwiększyć liczbę fotoradarów w Polsce. Przeciwnych jest większy odsetek – 43 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 23 proc. respondentów.

- Przeciwko zwiększenia liczby fotoradarów częściej są mężczyźni (49 proc.) oraz osoby o wykształceniu średnim (46 proc.). Tego zdania są też częściej badani o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (46 proc.) oraz ankietowani z miast do 20 tys. mieszkańców (52 proc.). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek przeciwników tego pomysłu – z 55 proc. w najmłodszej grupie do 40 proc. w grupie najstarszej - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.