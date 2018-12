USA: 500 tys. dolarów dosłownie wyfrunęło z ciężarówki. Przez zbierających banknoty dwa wypadki youtube

Część kierowców z New Jersey, którzy w czwartek mieli szczęście jechać za ciężarówką przewożącą pieniądze i z powodu awarii drzwi gubiącej banknoty, oddała to, co zebrała z drogi. - Większość ludzi mówi po prostu, że było to słuszne. To było ciężarem na ich ramieniu - stwierdziła o nich policja.