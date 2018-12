Egipt oburzony: Duńczyk uprawiał seks na szczycie piramidy

Duński fotograf Andreas Hvid wywołał oburzenie w Egipcie, po tym jak media społecznościowe obiegły zdjęcia na których widać jak Duńczyk uprawia seks na szczycie Piramidy Cheopsa w Gizie.

Zdjęcia i nagranie dokumentujące wspinanie się przez Hvida na szczyt piramidy wywołały oburzenie egipskich urzędników i opinii publicznej.

Poniżej dalsza część artykułu

Egipskie Ministerstwo Starożytności wydało oświadczenie, w którym podkreśla, że incydent ten "narusza moralność publiczną". Ministerstwo domaga się wszczęcia postępowania w tej sprawie przez egipską prokuraturę.

Hvid specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć na dużych wysokościach. W przeszłości pozował już nago na dachach budynków w różnych częściach świata.

Na zdjęciach, które trafiły do sieci w piątek widać m.in. jak mężczyzna uprawia seks na szczycie piramidy w Egipcie. Hvid usunął już większość zdjęć w sieci, ale do tego momentu zostały już one wielokrotnie skopiowane.

Jak dotąd Hvid nie został aresztowany. Nie wiadomo też jaka kara może mu grozić. NBC News wskazuje jednak, że za nieprzyzwoite zachowania w miejscach publicznych grozi do roku więzienia.