Siedem miesięcy na lotnisku w Malezji. Kanada dała azyl

Syryjczyk, który spędził około siedmiu miesięcy mieszkając na lotnisku w Malezji, otrzymał azyl w Kanadzie.

37-letni Syryjczyk Hassan al-Kontar od marca przebywał na lotnisku w Kuala Lumpur w Malezji. Mężczyzna nie mógł wyjechać z powodu ograniczeń nałożonych na obywateli jego kraju. Z powodu wojny do kraju wracać nie zamierzał.

Hassan al-Kontar wyjechał z Syrii w 2006 roku, aby uniknąć wojska. Rozpoczął pracę w Zjednoczonych Emiratów Arabskich i jego spokojne życie zakończyło się po wybuchu wojny domowej w Syrii w 2011 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Mężczyzna w 2016 roku stracił pozwolenie na pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wyjechał do Malezji. Stamtąd chciał przedostać się do Ekwadoru, jednak nie został wpuszczony na pokład samolotu.

O swojej trudnej sytuacji informował w internecie. Ostatecznie azyl otrzymał w Kanadzie. W Vancouver ma wylądować dziś wieczorem czasu lokalnego.

- To ogromne poczucie ulgi, wciąż nieco niewiarygodne. Dopóki nie uściskam go na lotnisku, to nie jest to prawda. To była długa, długa podróż z wieloma wzlotami i upadkami - powiedziała Laurie Cooper z organizacji Canada Caring Society.

W pomoc Syryjczykowi zaangażowali się ludzie z całego świata. Zebrano pieniądze, by al-Kontar mógł otrzymać azyl w Kanadzie. Pod petycja w jego sprawie podpisało się 62 tys. osób.