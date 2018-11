Krakowskie szopki wpisane na listę UNESCO

Szopkarstwo krakowskie jako pierwszy polski wpis trafia na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.

Decyzja została przyjęta 29 listopada podczas 13. sesji Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Port Louis na Mauritiusie.

- To wyjątkowa chwila dla wszystkich, którym na sercu leży dbałość o polskie dziedzictwo. Szopkarstwo krakowskie jako pierwsza polska tradycja, polski zwyczaj zostało wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Dziedzictwo niematerialne to jeden z fundamentów naszej kultury, to zwyczaje, obyczaje, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzane przez skoncentrowane wokół niego wspólnoty. Polska ma wiele tradycji, które na taki wpis zasługują i na niego oczekują na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dziś doczekaliśmy się wpisania jednej z najpiękniejszych polskich tradycji – tradycji budowania szopek, która jednoczy rodziny, skupia grupy przyjaciół, tworzy wspólnotę szopkarzy – na listę światową - powiedział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

- Mam nadzieję, że ten wpis przyczyni się zarówno do promocji samego szopkarstwa, którego materialne efekty, przepiękne szopki, są już dziś prezentowane na całym świecie, jak i do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa, jak wyjątkowe i piękne są nasze tradycje oraz jak ważny jest przekaz międzypokoleniowy, który dzięki któremu tradycje te trwają i mogą się rozwijać - dodał.

Twórcami szopek są przede wszystkim osoby zamieszkałe w Krakowie i jego okolicach, którzy swoją wiedzę, doświadczenie i pasję przekazują z pokolenia na pokolenie. Przynależność do regionalnej tradycji zapewnia im poczucie tożsamości. Współcześnie szopki charakteryzują się nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, które są fantazyjnie przetworzone i połączone. Szopki są nie tylko precyzyjnie zaprojektowane i bogato udekorowane, ale także zelektryfikowane i zmechanizowane, co dodatkowo wzmacnia efekt końcowy oraz uatrakcyjnia ich konstrukcje. Za pomocą figurek prezentowane są sceny związane z życiem miasta, ale także Polski i świata, nawiązujące do wydarzeń historycznych, kulturalnych i społecznych.

