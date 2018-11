Empik blokuje sprzedaż książki Jacka Międlara

Rzeczniczka prasowa Empiku poinformowała, że zablokowano sprzedaż książki Jacka Międlara "Moja walka o prawdę. Wyznania byłego księdza". to reakcja ze strony czytelników.

Do sprzedaży trafiła książka byłego księdza Jacka Międlara. Jak czytamy w opisie, autor "definiuje choroby trawiące Kościół katolicki i polskie społeczeństwo. Ujawnia i piętnuje homoseksualne lobby w Kościele i liberalizm, który wkradł się w jego szeregi i destabilizuje go od środka. Międlar odpowiada na pytanie, kto tak naprawdę, w zaciszu gabinetów, z dala od kamer kształtuje mass media i politykę światową. Autor demaskuje grupę, która faktycznie stoi za najważniejszymi politykami i decyzjami, które oni podejmują. Wraz ze zrzuceniem sutanny, pozbył się knebla, który włożyła mu w usta kościelna hierarchia; teraz może walczyć o prawdę".

Książka ukazała się w sieci salonów Empik, jednak w związku ze zgłoszeniami ze strony czytelników, jej sprzedaż została zablokowana.

"Wszystkie pozycje ukazujące się na polskim rynku są dostępne na empik.com - dajemy tym samym odbiorcom najszerszy i nieograniczony wybór. Wybór lektury i jej ocena należy właśnie do nich. Książka Jacka Międlara pojawiła się w ofercie empik.com oraz innych sklepów internetowych na identycznych zasadach, jak wszystkie pozycje zapowiadane przez polskich wydawców (opis pochodzi od wydawcy). Nie identyfikujemy się i nie utożsamiamy z prezentowanymi w tytułach opiniami, poglądami, punktami widzenia. Przedstawiają one zdanie autorów, a nie Empiku. Jednak wobec licznych zgłoszeń naszych klientów, co do faktu, że książka ta szerzy mowę nienawiści, a tym samym łamie polskie prawo, zdecydowaliśmy się na zablokowanie jej dostępności do czasu wyjaśnienia zaistniałem sytuacji" - poinformowała rzeczniczka Empiku.

"Jesteśmy orędownikami wolności słowa, ale wszystko w granicach prawa. Tu zachodzi podejrzenie łamania prawa, więc proszę się nie dziwić naszej decyzji - chcemy móc ocenić treść od strony prawnej (czy nie dochodzi do szerzenia mowy nienawiści)" - dodała.