Ludzie, którzy żyją w zimnym klimacie więcej piją?

Z badania naukowców z Uniwersytetu w Pittsburghu, opublikowanego w miesięczniku "Hepatology", wynika, że klimat, w którym żyjemy wpływa na ilość spożywanego przez nas alkoholu.

Dane ze 193 krajów dostarczyły dowodów na to, że klimat przyczynia się do częstszego picia alkoholu, upijania się i chorób wątroby.

Alkohol rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ ciepłej krwi do skóry, która jest pełna czujników temperatury. Picie może więc wywoływać na uczucie ciepła. Alkohol powoduje jednak również depresję, która nasila się zazwyczaj, gdy jest mniej słońca i panuje chłód.





Szkocki lekarz zaapelował o ograniczenie reklam alkoholu w miesiącach zimowych. - To pierwsze badanie, które pokazuje, że na całym świecie, w chłodniejszych obszarach i na obszarach o mniejszym nasłonecznieniu, pije się więcej i jest więcej przypadków marskości wątroby - powiedział Ramon Bataller, zastępca dyrektora w Pittsburgh Liver Research Center.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Hepatology” wykorzystano dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Światowej Organizacji Meteorologicznej. Do powstania raportu na ten temat przyczynił się Dr Peter McCann, doradca medyczny Castle Craig Hospital, kliniki zajmującej się uzależnieniem od używek. - Mamy teraz nowe dowody na to, że pogoda, a w szczególności temperatura i ilość światła słonecznego, ma silny wpływ na ilość spożywanego przez nas alkoholu - powiedział McCann. - Ponadto, uzależnienie od alkoholu związane z pogodą bezpośrednio łączy się także z chorobami wątroby, które mogą doprowadzić nawet do śmierci - dodał. - Bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące cen alkoholu są z pewnością uzasadnione, gdy weźmiemy pod uwagę efekt małej ilości światła słonecznego połączonego z niskimi cenami alkoholu - zaznaczył. McCann podkreślił także, że powinno brać się to pod uwagę i ograniczyć reklamy alkoholu, zwłaszcza w miesiącach zimowych.

WHO przekazała nowe dane na temat spożycia alkoholu w Europie na szczycie w Edynburgu. Mówią one, że prawie połowa dorosłych mężczyzn jest zagrożona zarówno krótko, jak i długoterminowymi problemami zdrowotnymi i społecznymi związanymi z piciem alkoholu.

Na początku tego roku w Szkocji weszły w życie przepisy dotyczące minimalnych cen alkoholu. Jej władze chcą w ten sposób rozwiązać problem choroby alkoholowej.