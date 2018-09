Australia: 9-latka nie stała w czasie hymnu. "Wyrzucić ją ze szkoły" Twitter

9-letnia Australijka nie chciała wstać w czasie grania hymnu narodowego w trakcie szkolnej uroczystości. Tłumaczyła to "szacunkiem do rdzennych mieszkańców Australii". Teraz prominentni politycy domagają się, by dziewczynka została wyrzucona ze szkoły.