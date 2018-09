Rodzicom Alfiego Evansa urodził się syn. "Byłby świetnym bratem"

Cały świat obserwował walkę rodziców o życie Alfiego Evansa. Teraz Tom Evans i jego partnerka Kate James poinformowali, że trzy tygodnie temu na świat przyszedł ich drugi syn.

21-letni Tom Evans oraz jego 20-letnia partnerka Kate James w rozmowie z brytyjskimi mediami podkreślali, że nigdy nie pozbędą się bólu po śmierci dziecka. Poinformowali jednak, że kilka tygodni temu po raz kolejny zostali rodzicami. Gdy para walczyła o życie Alfiego, kobieta była w ciąży. Jak zaznaczała bała się, że stres związany z walką o życie Alfiego może negatywnie wpłynąć na zdrowie drugiego dziecka. Chłopiec, który urodził się kilka tygodni temu jest jednak zdrowy. Badania wykluczyły także możliwość zapadnięcia na tę samą chorobę genetyczną, którą wykryto u ich poprzedniego dziecka. – Znów mamy po co żyć. Mamy się na kim skupić podczas żałoby. Alfie z pewnością byłby świetnym starszym bratem dla Thomasa - powiedział Tom Evans.

Alfie Evans od urodzenia przebywał w Alder Hey Children's Hospital w Liverpoolu, ze względu na poważne uszkodzenia mózgu. Lekarze informowali, że dziecko żyło jedynie dzięki podłączeniu do aparatury medycznej, nie mogło samodzielnie oddychać. Sąd w Londynie orzekł w kwietniu, że chłopiec może zostać odłączony od aparatury podtrzymującej życie, nawet jeśli rodzice się temu sprzeciwiają. W poniedziałek 23 kwietnia dziecko zostało odłączone od aparatury.

Alfie otrzymał włoskie obywatelstwo, które pozwoliłoby na przewiezienie go do Włoch. Tam mieliby opiekować się nim w watykańskiej klinice pediatrycznej Bambino Gesu. 25 kwietnia Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Najwyższego. Przekreślił tym samym nadzieje rodziców Alfiego Evansa na przewiezienie chłopca do Włoch.

Alfie Evans zmarł 28 kwietnia.