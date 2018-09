Bosak: Uchodźcy zaatakowali nożem. Urząd: To była harmonijka tv.rp.pl

Krzysztof Bosak zaalarmował na Twitterze, że uchodźcy z Czeczenii mieli zaatakować nożem dzieci w Białymstoku. Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował jednak, że była to jedynie sprzeczka słowna dzieci w wieku od 9 do 12 lat.