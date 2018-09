Nowy Jork: Pasażerowie samolotu zgłosili nagłe zachorowanie w czasie lotu

Bidgee [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Pasażerski samolot, który wylądował na lotnisku Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku, został poddany kwarantannie po tym, jak około cześć pasażerów zgłosiła nagłe zachorowanie w czasie lotu z Dubaju.

W rejsie samolotem linii Emirates 203 z Dubaju do Nowego Jorku podróżowało 500 osób. Lokalne media informowały, że nagłe zachorowanie zgłosiła co najmniej setka pasażerów. W wydanym oświadczeniu jednak linie z ZEA zredukowały tę liczbę do 10.

Poniżej dalsza część artykułu

Maszyna wylądowała na JFK w środę rano o godz. 9:10 miejscowego czasu. Na lotnistku czekała już policja oraz przedstawiciele federalnej agencji Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. Informację o zachorowaniach potwierdziło oficjalnie amerykańskim mediom biuro burmistrza Nowego Jorku.

Jeden z pasażerów, znajdujących się w samolocie na płycie lotniska, opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać kilkanaście samochodów ratunkowych, czekających przed samolotem Emirates. Larry Coben zaznaczył, że jego i współpasażerów poinformowano o chorych ludziach na pokładzie, ale sam takich nie widział. Dodał jednak, że samolot ma dwa pokłady.

A dozen protesters police cars meeting my retienen flight to JFK. What’s up @emirates ? pic.twitter.com/qjpbQbfF4K — Larry Coben (@LarryCoben) 5 września 2018

Telewizja WABC-TV poinformowała, że według pilota pasażerowie kaszlą i mają gorączkę powyżej 37,7 stopni Celsjusza. Kilku pasażerów zostało już przewiezionych do szpitala. jako jedną z możliwych przyczyn śledczy uznają grypę. Taką informację przekazał Eric Phillips, rzecznik burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio.