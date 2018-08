Reedukacja dzieci w Somalii: Weźmiesz ślub, będziesz wolny

Młodzi Somalijczycy z Wielkiej Brytanii są wysyłani przez swoich rodziców do "ośrodków reedukacyjnych" w ojczystym kraju, gdzie zmusza się ich do zawierania małżeństw, w innym wypadku nie mogą opuścić takiego ośrodka - alarmuje "The Guardian".

Praktyka "reedukacji" młodych Somalijczyków w ojczyźnie określana jest mianem "dhaqan celis" (dosł. wspólnota rehabilitacyjna). Taka reedukacja polega na trafieniu do zamkniętego ośrodka, gdzie młodzi ludzie mają być poddawani - jak pisze "The Guardian" - przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej pod pozorem przekazywania im wiedzy na temat somalijskiej kultury i wartości wyznawanych przez mieszkańców Somalii.

Według brytyjskiego MSW w praktyce w takich ośrodkach nie realizuje się żadnego programu szkolnego, a jedynie poddaje młodych ludzi przemocy i przekonuje się ich, że jedynym sposobem na opuszczenie ośrodka jest zgodzenie się na małżeństwo z innym Somalijczykiem lub Somalijką.

David Myers, stojący na czele specjalnej jednostki zajmującej się problemem wymuszonych małżeństw w brytyjskim MSW tłumaczy, że w społecznościach Somalijczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii regułą jest, że dziecko, które zachowuje się w niewłaściwy sposób (np. dołącza do gangu, bierze narkotyki etc.), jest odsyłane do Somalii gdzie ma być poddane "reedukacji i rehabilitacji".

- Koncept dhaqan celis zakłada powrót dziecka do kultury przodków, co ma być możliwe dzięki wysłaniu dziecka do specjalnej szkoły, którą jednak my nazywamy ośrodkiem odosobnienia. Dochodzą do nas informacje o przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, jakiej są poddawane osoby trafiające do takich ośrodków - podkreśla Myers.

- Tym nastolatkom i dzieciom mówi się, że jedynym sposobem na opuszczenie ośrodka jest zawarcie małżeństwa z Somalijczykiem lub Somalijką - i w tym momencie możemy mówić o zmuszaniu do małżeństwa - dodaje.

W 2017 roku liczba wymuszonych małżeństw wśród Somalijczyków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którą zajmowało się MSW, wzrosła o 100 proc. - zauważa "The Guardian". 75 proc. ofiar takiego procederu, wśród których były dzieci mające mniej niż 15 lat, kontaktowały się z FMU, jednostką MSW zajmującą się wymuszonymi małżeństwami, już w czasie, gdy były w Somalii. Z 91 Somalijczyków, którzy zwrócili się o pomoc do MSW, 65 to dziewczęta, a 23 - osoby poniżej 15 roku życia. Aż 64 nastolatków proszących FMU o pomoc na co dzień mieszka w Londynie.

"The Guardian" zaznacza, że większość somalijskich organizacji charytatywnych i wspólnot Somalijczyków w Wielkiej Brytanii utrzymuje, że nigdy nie słyszało o praktyce "dhaqan celis".