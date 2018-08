Rosja testuje egzoszkielet jak z "Robocopa". Umożliwi strzelanie z karabinu maszynowego jedną ręką

- Przeprowadziliśmy już testy prototypu aktywnego egzoszkieletu, który naprawdę zwiększa fizyczne możliwości obsługującego. Na przykład tester był w stanie strzelać z karabinu maszynowego tylko jedną ręką i celnie trafiać do celu - powiedział Faustow w rozmowie z agencją TASS.

W niedalekiej przyszłości egzoszkielet, wykonany z tytanu, ma też pozwolić żołnierzom na przetransportowanie większej ilości sprzętu bojowego i uzbrojenia, szybsze poruszanie się i skuteczniejszą realizację celów bojowych - zapowiedział główny projektant rozwiązania.

Russia tests 'Robocop' exo-skeletons to turn squaddies into 'cyborg' warriors https://t.co/oPwKr9gRQq pic.twitter.com/uBQO0Jv0Ia

Faustow dodał w rozmowie, że największym problemem, ograniczającym rozwój rozwiązania, jest brak akumulatora o wymaganej charakterystyce. - Ale prace nad jego dostosowaniem już trwają - dodał.

Russia tests 'Robocop' armour that will let soldiers fire machine guns one-handed https://t.co/4KegmBKbqP pic.twitter.com/r5UXA6uBja