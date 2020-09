Czarzasty: Wniosek KO wzmacnia Ziobrę

Czarzasty skomentował w ten sposób wniosek o wotum nieufności złożony przez Koalicję Obywatelską wobec Zbigniewa Ziobry.

Zdaniem Czarzastego wniosek ten umacnia Ziobrę.

- Mam wielką prośbę do kolegów z KO, konsultujmy się ze sobą i rozmawiajmy, ponieważ gdybyśmy rozmawiali, to zapytałbym, czy wniosek o odwołanie ministra Ziobry, to dobry pomysł. Znając Jarosława Kaczyńskiego taki wniosek wzmacnia pana Ziobrę, gdyż pan Kaczyński będzie bronił członków rządu bez względu na to z jakiej są partii, bo to jest rząd PiS-u razem z koalicjantami – ocenił lider SLD.