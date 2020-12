Służby szykują się na Sylwestra. Impreza także pod domem Kaczyńskiego

Mimo zakazu zgromadzeń internauci planują sylwestra pod chmurką. Jedna z imprez ma odbyć się pod domem prezesa PiS.

Ze względu na pandemię odwołane zostały bale sylwestrowe pod chmurką, 31 grudnia od godz. 19 będzie obowiązywał zakaz poruszania się. Jednak w sieci, poprzez Facebooka, kolportowane są „zaproszenia" na co najmniej dwie imprezy z podtekstem politycznym. Wskazywane miejsca: pod domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu oraz pod Pałacem Prezydenckim. Poniżej dalsza część artykułu

Tysiące chętnych – Nawoływanie do takich zgromadzeń, nawet jeśli to może być żart, to w obecnej sytuacji zachowanie absolutnie nieodpowiedzialne. Wszelkie spędy stanowią teraz zagrożenie epidemiczne, terrorystyczne oraz ogólnego bezpieczeństwa – słyszymy w źródłach policyjnych.

W sieci krążą klipy reklamujące sylwestrowe imprezy. Najszerzej „Sylwester u Kaczora". „Nadchodzi noc pełna wrażeń. Już 31 grudnia o godzinie 19 zaczynamy największą imprezę sylwestrową w Polsce" – słyszymy na filmiku. W tle widać tańczące tłumy, w takt okrzyków „je...ać PiS". Lektor podaje adres: ulicę, numer domu na Żoliborzu w Warszawie, gdzie ma się odbyć rzekomy uliczny bal.

Przekaz z innego krążącego w sieci filmiku jest podobny – zachęca do „spontanicznego wydarzenia mającego zapewnić nam Polakom niezapomnianą noc sylwestrową". Organizatorzy zapewniają oświetlenie w postaci migających niebieskich świateł oraz spontaniczne łamanie rąk, pałowanie, a dla najbardziej wytrwałych porcja gazu pieprzowego gratis. To aluzja do zachowań policjantów z ostatnich protestów.

Na Facebooku jest reklamowany także sylwester z Rafałem Trzaskowskim. – Jest to konto fejkowe. Przypominamy, by zwracać szczególną uwagę, czy pod konto nie podszywają się osoby trzecie. Rzetelnych informacji należy szukać na stronie urzędu miasta – apeluje Karolina Gałecka, rzeczniczka prezydenta Trzaskowskiego.

Pierwsze „zaproszenia" na bal pod chmurką pojawiły się w sieci pod koniec tygodnia. W poniedziałek tylko pod jednym z nich jako zainteresowani deklaruje się ok. 42 tys. osób, a blisko 8 tys. zapowiada przybycie.

Policja zwiera szyki Nie wiadomo, czy to fejk lub kabaretowy żart. Jednak policja podchodzi do sprawy poważnie i rozważa, jakie siły zaangażować do zapewnienia bezpieczeństwa. Według naszych nieoficjalnych informacji w poniedziałek odbyły się pierwsze sztaby na ten temat.

– Co roku na sylwestra we wzmożony sposób policjanci pilnują porządku, a ten rok ze względu na pandemię jest szczególny – mówi enigmatycznie Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji.

– To będzie duże wyzwanie dla policji i służb. Możliwe, że trzeba będzie znów ściągać funkcjonariuszy z kraju, jak przy zabezpieczeniu niedawnych protestów kobiet, do tego organizować hotele.

Na taką nielegalną zabawę ludzie mogą się zjechać wbrew obowiązującym zakazom wprowadzonym w związku z Covidem – słyszymy jednak od wysokiego oficera.

Policja będzie musiała obstawić głównie dwa miejsca – pod domem Jarosława Kaczyńskiego i okolice Pałacu Prezydenckiego.

– Musimy być przygotowani na różne warianty. Szablon działań na wypadek takich imprez jest ustalany. Może trzeba będzie całkowicie wyłączyć cały sektor wokół domu prezesa PiS, a na mieście wychwytywać osoby, które tam zmierzają. Takiej „imprezy plenerowej" nie przewiduje nikt w Europie. To także stworzenie zagrożenia terrorystycznego – uważa inny z naszych rozmówców. Problem w tym, że wielu policjantów wzięło wolne, a dodatkową trudnością są zamknięte hotele, które – w razie konieczności ściągnięcia policjantów z terenu – będą potrzebne do ich zakwaterowania.