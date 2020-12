Mniej biurokracji, aby szybciej wstąpić do wojska

Wojsko skraca drogę, jaką muszą pokonać kandydaci, którzy chcą wstąpić w jego szeregi.

Do wojska można aplikować już na kilka sposobów. Można to zrobić w wojskowej komendzie uzupełnień, za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostanzołnierzem.pl, w przypadku zaś zamiaru wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej także za pośrednictwem ePUAP lub bezpośrednio u rekruterów WOT. Kontakty do tych ostatnich można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych brygad OT na portalu www.wojsko-polskie.pl.

Teraz formacja ta prowadzi nabór ochotników, którzy chcą zaliczyć szkolenie podstawowe w czasie ferii zimowych. Dowództwo WOT liczy głównie na pełnoletnich uczniów oraz na nauczycieli.

Od kilku miesięcy MON maksymalnie upraszcza procedurę przyjmowania kandydatów do wojska. Resort obrony zmienia też przepisy, które blokowały dostęp do WOT związkowcom, radnym i innym samorządowcom. Resort obrony planuje nawet, aby do tych wojsk mogły wstąpić osoby, które mają 60 lat, a dodatkowo żołnierze OT nie musieli otrzymywać zgody przy opuszczaniu kraju. Dotyczy ona tych żołnierzy WOT, którzy pracują jako kierowcy ciężarówek.

W ostatnich tygodniach pojawiła się możliwość aplikowania do wojska przez portal rekrutacyjny i skorzystania z wojskowych centrów rekrutacji, które werbują blisko miejsca zamieszkania kandydata do wojska. Zmieniły się też przepisy, które dają możliwość skierowanie ochotnika na komisję lekarską znajdującą się najbliżej miejsca rekrutacji, czyli np. WCR, a nie przypisanej do miejsca stałego zameldowania wojskowej komendy uzupełnień. Rozwiązuje to sprawę tych, którzy zameldowani są w innym miejscu niż zamieszkują, np. studentów. Podobne rozwiązania wprowadzono ws. możliwości przenoszenia dokumentów związanych z aplikowaniem do wojska.