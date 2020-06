Marek Kozubal: Grzechy Macierewicza

Co opozycja zarzuca Macierewiczowi, który był szefem MON od końca 2015 do stycznia 2018 r.? Poseł PO Tomasz Siemoniak tłumaczy nam, że zarzuty te zostały już sformowane przez powołany przez polityków PO zespół śledczy ds. zagrożeń bezpieczeństwa państwa, na czele którego stała Joanna Kluzik-Rostkowska.

Główna oś zarzutów dotyczy: czystek kadrowych w wojsku (w ciągu roku urzędowania Macierewicza mundur zdjęło 504 oficerów, w tym 34 generałów, także najwyżsi dowódcy) a także w wojskowych służbach; zahamowania modernizacji sił zbrojnych (np. zerwanie rozmów o zakupie śmigłowców wielozadaniowych), w tym paraliż Polskiej Grupy Zbrojeniowej; szkodzenia wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej; działania podkomisji do zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Siemoniak wskazuje, że Macierewicz powołał do niej „amatorów", a jej działanie było nieprzejrzyste finansowo, do dzisiaj nie znamy też raportu komisji.

Macierewicz nie przejmuje się nimi. W wypowiedzi dla portalu niezależna.pl stwierdził : – Jeżeli on zarzuca MON niszczenie armii w tym momencie, kiedy MON doprowadziło do porozumienia z USA i NATO w sprawie możliwości stacjonowania tutaj wojsk amerykańskich i natowskich, co fundamentalnie zagwarantowało Polsce bezpieczeństwo, kiedy stworzono WOT, których skuteczność działania wszyscy uznali – nawet najwięksi przeciwnicy, jeżeli zarzuca brak wzmocnienia wyposażenia w nowe uzbrojenie, wtedy kiedy zawarty został kontrakt na rakiety Patriot, które są najskuteczniejszym systemem obrony przed agresywnym działaniem ze strony rosyjskiej, to znaczy, że realizuje niepolskie interesy.