IPN poszuka zaginionych żołnierzy USA

IPN będzie współpracował z Departamentem Obrony przy poszukiwaniu zaginionych w czasie wojny amerykańskich pilotów i jeńców wojennych.

Chodzi o poszukiwanie miejsc, gdzie mogą znajdować się szczątki żołnierzy. Na liście zaginionych w czasie II wojny światowej żołnierzy na terenie Polski znajduje się ponad 1000 nazwisk. To m.in. piloci bombowców zestrzelonych w trakcie misji bojowych.

IPN będzie pomagał stronie amerykańskiej w odnalezieniu miejsc ich spoczynku. Takie są ustalenia ze spotkania, do którego doszło w siedzibie instytutu. Z wiceprezesem IPN Krzysztofem Szwagrzykiem spotkali się przedstawiciele Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency (DPAA) – agencji rządowej podległej Departamentowi Obrony USA, która zajmuje się poszukiwaniem zaginionych żołnierzy. Ustalono, że niebawem zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami.

Pomoc ze strony IPN będzie miała charakter dwutorowy. Z jednej strony byłoby to wsparcie w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych pozwalających na ustalenie miejsc pochówku żołnierzy, z drugiej – udział w poszukiwaniach archeologów, antropologów czy medyków sądowych. Amerykanie zadeklarowali przeprowadzenie kwerend w archiwach amerykańskich.

Jak informuje w specjalnym komunikacie IPN, pierwsze wspólne prace międzynarodowego zespołu planowane są na czerwiec tego roku.

Przedstawiciele Departamentu Obrony USA poszukiwali już miejsc spoczynku ok. 100 żołnierzy sześć lat temu. Wtedy otrzymali wsparcie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Z wydanego wówczas komunikatu amerykańskiej ambasady wynikało, że amerykańscy żołnierze w czasie wojny mogli zaginąć m.in. w pobliżu Kędzierzyna-Koźla (Opolskie), Wrocławia (Dolnośląskie), Szczecina (Zachodniopomorskie) i Kostrzyna nad Odrą (Lubuskie).

Historycy z kolei przypominają, że od 7 lipca do 26 grudnia 1944 r. Amerykanie przeprowadzili 16 nalotów na ówczesne niemieckie zakłady chemiczne produkujące benzynę syntetyczną w Kędzierzynie-Koźlu i Zdzieszowicach, wiele samolotów zostało wtedy zestrzelonych. Podobnie było w czasie bombardowania Polic. Na terenie lubuskiego mogło zginąć w latach 1944–1945 około 20 lotników amerykańskich.

Zaraz po zakończeniu wojny Amerykanie, poszukując poległych pilotów, ekshumowali ich ciała i przenosili na cmentarze. Od 1948 r. nie mieli już takiej możliwości. Teraz chcą nie tylko odnaleźć, ale też zidentyfikować swoich żołnierzy.

Dr hab. Andrzej Ossowski, koordynator Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów w Szczecinie, który uczestniczy w podobnych poszukiwaniach przypomina, że na terenie Polski poległych żołnierzy poszukują nie tylko Amerykanie, ale także Brytyjczycy, Niemcy i Rosjanie.

– Zarówno żołnierze niemieccy, jak i żołnierze Armii Czerwonej oraz jeńcy wojenni przenoszeni są na cmentarze wojenne. Szczątki jeńców identyfikowane są na podstawie znajdowanych przy nich znaków tożsamości – mówi nam Andrzej Ossowski.

Dodaje, że na terenach Polski są także miejsca pochówków jeńców francuskich i włoskich.