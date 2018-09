Wypadek na przejeździe. Słychać pociąg. Egzaminator milczał

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód egzaminacyjny został uderzony przez pociąg. W wypadku zginęła 18-letnia kobieta. Instruktor jazdy usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia w miejscowości Zaskale w gminie Szaflary.

Kierująca pojazdem 18-latka w trakcie egzaminu na prawo jazdy przejeżdżała przez przejazd kolejowy. Gdy pojazd wjechał na torowisko, doszło do zatrzymania.

Egzaminator zdążył wysiąść z pojazdu i odskoczyć. W pojeździe w czasie zderzenia nadal przebywała kobieta. W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła w szpitalu.

W piątek w tej sprawie odbędzie się eksperyment procesowy. Okoliczności wypadku zostaną odtworzone.

Śledczy zapoznali się już z nagraniem, które zarejestrowała kamera z pociągu i wideorejestrator z samochodu. Z nagrania wynika, że ostatnia wypowiedź egzaminatora to kazanie 18-latce, by jechała w kierunku przejazdu kolejowego. Mężczyzna nie rozkazał kobiecie, by opuściła pojazd.

Zdaniem prokuratury egzaminator powinien nacisnąć pedał hamulca przed wjazdem na przejazd. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.

