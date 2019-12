Bomba z krótkim lontem

Trener siatkarzy PGE Skry Bełchatów Michał Mieszko Gogol o szansie, jaką w PlusLidze dostali młodzi polscy szkoleniowcy, i asystowaniu u Vitala Heynena.

Stocznia Szczecin, AZS Olsztyn, teraz PGE Skra Bełchatów. Jeszcze się panu nie zdarzyło pracować w małym klubie...

Tak się moja kariera trenerska układa. Warto jednak pamiętać, że zanim powstała Stocznia, najpierw był Espadon – mały, kameralny klub, w którym panowała rodzinna atmosfera. Najpierw tam byłem trenerem, a potem Espadon przekształcił się w Stocznię, czyli klub o mocarstwowych planach, i tak znalazłem się w centrum zamieszania.

Stocznia to byli znakomici zawodnicy i dyrektor sportowy Radostin Stojczew, który sam był świetnym trenerem. Musiał pan sobie radzić z szatnią pełną gwiazd...

Nawet nie zdążyliśmy się dobrze poznać, bo byliśmy razem ledwie dwa i pół miesiąca. Na początku grudnia już było po wszystkim (Stal Stocznia Szczecin wycofała się z rozgrywek z powodów finansowych – przyp. red.). Wyniki na początku były niezłe, ale stać nas było na jeszcze dużo lepszą grę. Jeśli chodzi o zawodników, to byli naprawdę fantastyczni. Bartek Kurek przyjechał świeżo jako MVP mistrzostw świata, a był świetnym facetem. Nie było żadnego gwiazdorzenia, dawał z siebie 110 procent i napędzał innych do treningu, a kiedy wychodził z sali, stawał się uśmiechniętym Bartkiem.

W Bełchatowie też pracuje pan pod presją, zwłaszcza po nieudanym sezonie.

Wiemy, o co gramy, ale takich drużyn jest kilka w PlusLidze. Czuję się w Bełchatowie dobrze, mamy fajny sztab, który się łatwo dogaduje, a szeroka ławka rezerwowych daje komfort pracy. Większość zawodników ma w sobie chęć rewanżu, chciałaby zamazać tamten sezon. Z kilkoma chłopakami: Arturem Szalpukiem, Karolem Kłosem, Norbertem Huberem, Grzegorzem Łomaczem i Kubą Kochanowskim, znam się z reprezentacji, gdzie jestem asystentem, więc musieliśmy się trochę przestawić, ale relacje wciąż mamy dobre, wzajemnie dużo od siebie wymagamy.

Dłuższa znajomość ułatwia porozumienie?

Na pewno z racji tego, że się znamy z kadry, łatwiej się dogadywać. Usłyszałem od zawodników, że nie mam ego. Chodzi im chyba o to, że dobro drużyny stawiam na pierwszym miejscu i nie potrzebuję dowartościowania siebie.

W kadrze jest pan asystentem, buforem między Vitalem Heynenem a zawodnikami. W Skrze to pan jest najwyższą instancją. Trudne?

Zawsze tak jest, że asystenci są „odgromnikami". Większość życia pracowałem jako statystyk lub asystent. Wiem, na czym to polega. Na takiej pozycji jest się bliżej chłopaków. W pierwszej kolejności rozmawiają oni z asystentem czy fizjoterapeutą. To najbardziej popularne „konfesjonały" w drużynie. Wszystko się tam filtruje i dopiero potem przechodzi wyżej, do pierwszego trenera. W klubie muszę zachować siłą rzeczy trochę większy dystans.

Fizjoterapeuta w Skrze dobrze słucha zwierzeń?

Mamy nawet dwóch dobrych fizjoterapeutów (śmiech). W tym sezonie mamy w Skrze całkowicie polski sztab, co dawno się nie zdarzyło. Pamiętam swój pierwszy sezon w Resovii, gdzie byłem statystykiem u Andrzeja Kowala. Zdobyliśmy wtedy mistrzostwo Polski, także z całkowicie polskim sztabem. Nie musimy się wstydzić.

Mówił pan, że polskich statystyków podpytują nawet Amerykanie, Rosjanie czy Włosi...

Tak jest. Uważam, że mamy najlepszych statystyków na świecie. Uciekają od schematów i każdy się stara wypracować własne metody analizy. Dzięki dobrej analizie można znacznie zwiększyć szansę na wygranie meczu.

Do niedawna prezesi klubów ufali głównie włoskim trenerom. Czemu to się zmieniło?

Jeśli rozmawiamy z zagranicznymi szkoleniowcami, poznajemy ich warsztat, to nie czuć wielkiej różnicy. Może magia obcego języka sprawia, że ktoś się wydaje dużo lepiej merytorycznie przygotowany? Może lepiej się sprzedaje? To chyba przypadek, że akurat w tym sezonie tylu Polaków dostało szansę, równie dobrze mogło to się zdarzyć rok wcześniej albo rok później. To cieszy, dodam też, że na Polakach ciąży większa presja, inaczej się ocenia nas, a inaczej trenerów zagranicznych. Polacy pracują na bombie z dużo krótszym lontem. Trzeba z tym żyć.

Może zarabiają mniej i łatwiej ich pożegnać?

Nie zaglądałem nikomu do kieszeni, więc nawet nie wiem, jakie mają zarobki koledzy z zagranicy. Jeśli ktoś zarabia dużo, to znaczy, że jest ceniony. Nasze społeczeństwo jest tak ukierunkowane, że co zagraniczne, to lepsze, dużo łatwiej krytykować swoich. Pojawia się presja, przedwczesna ocena pracy po jednej czy kilku porażkach. Dlatego uważam, że im ciszej o polskim trenerze, tym lepiej. Nie mam przesadnego parcia na media społecznościowe, chociaż wszyscy mówią, że to niezbędne. Cieszę się, że wreszcie polscy trenerzy dostali szansę pracy w klubach, które walczą o medale. Pracowałem z Andrzejem Kowalem, on był zawsze pod ogromną presją i co roku w finale PlusLigi. Teraz nie mamy takiego trenera i możemy prędko nie mieć.

Pracował pan z kilkoma świetnymi szkoleniowcami. Od kogo wziął pan najwięcej?

Czasem słyszę, że zrobiłem coś jak Vital Heynen, jak Andrea Anastasi albo Andrzej Kowal, ale robię wszystko po swojemu. Sposób pracy w hali, metody treningowe można „pożyczyć", na pewno trzeba brać dla siebie dobre rzeczy. Staram się jak najwięcej podglądać, pytam. Najchętniej bym sobie jeszcze pojeździł za granicę, ale nie mam czasu. Kiedy drużyna jakiegoś trenera gra szybką piłką, atakuje z pola, dobrze gra blokiem, chciałbym zapytać, jak oni to wypracowują. Trzeba jak najwięcej rozmawiać, podpatrywać, podróżować. Są też kursy trenerskie w Europie, w USA, ale bycie przy drużynie przez dwa tygodnie, uczestniczenie w zajęciach i rozmowy dają więcej niż najlepszy kurs.

Trenerzy chętnie dzielą się wiedzą, nie są zazdrośni?

Wydaje mi się, że im lepsi trenerzy, tym zazdrości w nich mniej. Oczywiście, ona zawsze może się pojawić, ale ktoś o mocnej pozycji jest bardziej otwarty.

Przy okazji meczów reprezentacji można coś podejrzeć?

Raczej nie i nie chodzi nawet o zamknięte drzwi do hali, wynika to raczej z dobrego smaku i wzajemnego szacunku.

W kadrze jest pan asystentem, mówicie sobie z zawodnikami po imieniu. Jako pierwszy trener w klubie coś pan zmienia?

W życiu bym nie pomyślał, że w wieku 34 lat będę prowadził Skrę ani że w ogóle będę trenerem. Skończyłem elektronikę na politechnice, trochę grałem i trenowałem w wieku juniora, do siatkówki wciągnął mnie mój tata. Nigdy nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. W kadrze jesteśmy po imieniu, a w klubie dałem zawodnikom pełną dowolność. Zawsze mogą do mnie przyjść, pogadać o siatkówce, o życiu, o rodzinie. Mogą mówić do mnie, jak chcą, byle słuchali.