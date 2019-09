Zgubiony medal Mistrzostw Europy

Włoszki to wicemistrzynie świata, zespół, który ma w swoim składzie kilka najlepszych zawodniczek ubiegłorocznego czempionatu. Między innymi atakującą Paolę Egonu, 20-letnią dziewczynę mającą nigeryjskie korzenie, która atakuje piłkę z pułapu nieosiągalnego dla wielu mężczyzn grających w naszej PlusLidze. Mają też inne świetne skrzydłowe, Miriam Syllę i Indre Sorokaite, do tego jedną z najlepszych libero na świecie Monicę de Genarro oraz solidne środkowe. I Ofelię Malinov, najlepszą rozgrywającą MŚ, która nic nie straciła na wartości.

Włoszki przestępowały do meczu z Polską o brązowy medal po sobotniej, półfinałowej porażce z Serbią. Nie wyglądały jednak na sfrustrowane. Po prostu robiły wszystko, by wrócić do domu z medalem. Nie zamierzały go dawać Polkom w prezencie.