Trzeba być czujnym

Ewentualna porażka nie zamyka definitywnie drzwi do igrzysk, bo w styczniu przewidziany jest jeszcze turniej ostatniej szansy, ale lepiej nie kusić losu. Trener Polaków Vital Heynen coś na ten temat wie. Przed igrzyskami w Rio de Janeiro, prowadząc niemiecki zespół, olimpijską szansę stracił w Berlinie, w drugiej fazie eliminacji. Zabrali mu ją wtedy Polacy dowodzeni przez Stephane'a Antigę.

Tunezja zapewne nie zagrozi drużynie Heynena, ale zdaniem Michała Mieszka Gogola, asystenta belgijskiego szkoleniowca, błędem byłoby nie zauważać zalet tego zespołu. – Biorąc pod uwagę region, z którego się wywodzą, można mówić o swego rodzaju egzotyce, ale zapewniam, że nie grają egzotycznie. Mają mocne skrzydła, zarówno atakujący Hamza Nagga, jak i przyjmujący Ismail Moalla potrafią zdobywać punkty. W grze Tunezyjczyków trudno wprawdzie szukać subtelności, stawiają raczej na siłowe rozwiązania, ale robią to na tyle skutecznie, że są w stanie postraszyć nawet znacznie wyżej notowanych przeciwników. Grają odważnie, mocno zagrywają. Turnieju nie wygrają, ale kłopotów mogą przysporzyć – ocenia Gogol, od nowego sezonu trener Skry Bełchatów.

Tunezja to dziesięciokrotny mistrz Afryki, na igrzyskach olimpijskich zagrała sześć razy, po raz ostatni w Londynie (2012). Występy te nie przyniosły jej sukcesów, podobnie jak te w mistrzostwach świata czy Pucharze Świata. Tunezyjczycy byli raczej dostarczycielami punktów, ale czasami urywali faworytom seta, np. Serbom podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Wszystko wskazuje na to, że decydującym dniem kwalifikacji będzie sobota i mecz z Francją, mistrzem Europy z 2015 roku i czterokrotnym srebrnym medalistą tej imprezy. Francuzi dwukrotnie wygrali też Ligę Światowa (2015 i 2017), a przed rokiem grali w finale Ligi Narodów. Mają również brązowy medal MŚ zdobyty w 2002 roku.

– Powiedzieć o Francuzach, że znakomicie bronią, że grając z nimi, musisz być cierpliwym i liczyć się z tym, że trzeba będzie atakować trzy–cztery razy, by zdobyć punkt, to truizm. Trójkolorowi coraz lepiej też blokują, mają atakującego w bardzo dobrej formie, Stephena Boyera, więc z pewnością poprzeczkę zawieszą nam wysoko. Ale jakoś musimy sobie z tym poradzić – uważa Gogol.

I jednocześnie przypomina, że jest jeszcze Słowenia, z którą zagramy na zakończenie kwalifikacji i zapewne to też nie będzie spacerek.

– Ich siłą jest zagrywka – ocenia Gogol. – Czterech lub pięciu Słoweńców, w zależności od tego, kto rozgrywa, mocno serwuje z wyskoku. I potrafią tym ustawić mecz. Dobrze, że gramy z nimi na koniec turnieju. W trzecim dniu efektywność takiej zagrywki nieco spada, nie zawsze, ale często się tak zdarza. Jednak Słowenia to nie tylko zagrywka. Jej atutem jest też doświadczenie, nie tylko podstawowego składu, ale też zmienników. No i Słoweńcy pamiętają, że na dwóch kolejnych mistrzostwach Europy wyrzucili nas z turnieju. To już oczywiście inna drużyna, inni trenerzy, ale musimy być czujni – kończy ocenę rywali Gogol.