Polska - Francja. Spotkanie dobrych znajomych

Awans do ćwierćfinału to największy olimpijski sukces Francuzów. Pięć lat temu nie wyszli z grupy, choć do Rio przyjechali jako mistrzowie Europy. – Tamte igrzyska były jak wizyta w Disneylandzie, czuliśmy się jak odkrywcy – opowiadał w jednym z wywiadów menedżer drużyny Pascal Foussard.

W Brazylii wszystko było dla nich nowe, gdyż igrzyska w Pekinie i Londynie obejrzeli w telewizji. Przyznają, że zapłacili frycowe, bo popełnili sporo błędów, począwszy od zbyt krótkiej aklimatyzacji (do Rio polecieli pięć dni przed igrzyskami), po brak odpowiedniego podejścia do turnieju.

W Tokio też zaczęli od porażki (0:3 z Amerykanami), nie załamała ich przegrana 2:3 z Argentyną. Stojąc pod ścianą, zdołali pokonać zespół Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (3:1), urwać dwa sety broniącej tytułu Brazylii i rzutem na taśmę wywalczyć awans. Przekonują, że na początku turnieju byli trochę spięci, ale teraz starają się cieszyć grą i dobrze bawić. To wystarczające powody, by uznać ich za przeciwnika, który może napsuć krwi.

Toniutti to też jeden z sześciu zawodników reprezentacji pamiętających rozczarowanie w Rio. On i libero Jenia Grebennikov należą do czołówki graczy na swoich pozycjach, ale to Ngapeth jest postacią pierwszoplanową i to od jego postawy zależą w dużej mierze wyniki Francuzów.