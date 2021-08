Pożegnajmy się z tą historią. Heynen zobaczył ogień

To jeden mecz, a wygląda jak przepaść. Od pięciu lat wszystkie ścieżki polskich siatkarzy prowadziły właśnie do tego spotkania.

– To nasze marzenie. Czujemy presję, ale wyłącznie taką, jaką nakładamy na siebie sami. Nie po to trenujemy całe życie, aby teraz przejmować się tym, czego oczekują od nas inni. Nawet jeśli cała Polska będzie powtarzać, że mamy zdobyć złoto, niczego to nie zmieni – uważa Fabian Drzyzga.