Finał Ligi Narodów. Dobry początek, potem błędy Polaków

Złote medale poszły w ręce Brazylii, która w finale pokonała Polskę 3:1. Mistrzowie świata zagrali dobrze, ale parę poprawek przed igrzyskami jeszcze by się przydało.

Pierwszy set finału był chyba najlepszym polskim setem całych rozgrywek, na pewno najbardziej intensywnym. Vital Heynen już bez ciśnienia olimpijskich przymiarek wysłał na parkiet znaną szóstkę: Wilfredo Leona i Michała Kubiaka do przyjęcia zagrywki (z libero Pawłem Zatorskim), atakującego Bartosza Kurka, środkowych Mateusza Bieńka i Piotra Nowakowskiego, rozgrywał Fabian Drzyzga. Poniżej dalsza część artykułu

Carlos Schwanke, asystent zastępujący głównego brazylijskiego trenera Renana Dal Zotto (od tygodni odzyskującego zdrowie po komplikacjach związanych z zakażeniem Covid-19), też miał oczywisty skład na start: Lucarelli i Leal na skrzydłach, środkowi Lucas i Souza, główna strzelba Wallace, rozgrywający Bruno Rezende i libero Thales.

Oznaczało to od pierwszej piłki siatkówkę bez kompromisów: potędze zagrywek towarzyszyła podobna dynamika ataków, nikt nie wstrzymywał ręki, obaj libero cierpieli nieraz, siłowanie trwało bez przerwy, więc meczowe napięcie od razu skoczyło do stanów alarmowych. Polacy dawali radę, prowadzili 8:6, 16:14, ich dobry blok zmuszał rywali do ryzykownych wyborów, prowokujących błędy w ataku.

Set został wygrany, nawet jeśli Wilfredo Leon na lewym skrzydle nie miał dobrego dnia i tylko trochę nadrabiał straty skuteczną zagrywką. Kurek i Kubiak byli jednak nie do zatrzymania. Potem było już nieco gorzej, Wallace, Leal i pozostali zachowali znakomitą formę do końca meczu, Polacy popełniali coraz więcej błędów, zwłaszcza przyjmując zagrywkę, zmiennicy nie poprawili sytuacji.

Drugi set był jeszcze do wygrania, Brazylijczycy uciekali, Kurek i spółka gonili, raz doprowadzili do remisu 18:18, ale rywale, jeśli nawet wpadali w kłopoty po polskich zrywach, to zdecydowanie lepiej z nich wychodzili. Od trzeciego seta zabrakło też nieco pary pod polskim kotłem.

Oficjalny bilans spotkań Polski z Brazylią to teraz 21 zwycięstw i 42 porażki, ale statystyka podpowiada też, że ostatnimi laty w finałach największych imprez lepiej szło naszym.

Srebro Ligi Narodów w bańce sanitarnej w Rimini, 13 zwycięstw w 17 meczach z najlepszymi drużynami świata na niespełna miesiąc przed igrzyskami w Tokio, Kurek z tytułem MVP i najlepszego atakującego (oba do spółki z Wallace'em), Drzyzga najlepszym rozgrywającym turnieju, Bieniek – środkowym, Kubiak – przyjmującym, to nie są powody do zmartwień. Polska pozostaje w elicie, turniej olimpijski powinien to potwierdzić, zwłaszcza jeśli trener Heynen wymyśli, jak poprawić skuteczność Leona.

Brązowy medal zdobyli Francuzi, którzy bez straty seta pokonali Słowenię. Zwycięzcy zagrali wedle znanego w tej edycji Ligi Narodów przepisu na wygraną: presja potężnej zagrywki plus dobry blok. Gwiazdą akcji na francuskich skrzydłach nie pierwszy raz był Earvin N'Gapeth. Słoweńcy, mocni w fazie wstępnej (m.in. pokonali 3:2 Francję i 3:1 Polskę), chyba zapłacili za ogromną mobilizację od początku turnieju. W ostatnim secie wyglądali na bardziej zmęczonych.

Ciąg dalszy międzynarodowych atrakcji siatkarskich z udziałem reprezentacji wkrótce nastąpi – Polska zagra przed igrzyskami w XVIII Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie (9–11 lipca). Przyjadą drużyny Tunezji, Egiptu i Norwegii.

Zaraz potem, 13 lipca, lot do Japonii na przedolimpijskie zgrupowanie w mieście Takasaki. Przy dwunastce Vitala Heynena będą dodatkowo ćwiczyć przyjmujący Tomasz Fornal oraz środkowy Norbert Huber. Pierwszy mecz Polski na igrzyskach: 24 lipca z Iranem.

Liga Narodów 2021 Półfinał: Brazylia – Francja 3:0 (25:20, 25:18, 25:19); Polska – Słowenia 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

O trzecie miejsce: Francja – Słowenia 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Finał: Brazylia – Polska 3:1 (22:25, 25:23, 25:16, 25:14).