Druga porażka Polaków w Lidze Narodów

Turniej Ligi Narodów w Rimini to w sporej części przygotowanie do igrzysk (także etap selekcji reprezentantów), więc ta przegrana nie musi oznaczać wiele więcej, niż to, że Brazylia była nieco solidniej przygotowana do walki w tej fazie turnieju. Polska przegrywjąc drugie raz (wcześniej ze Słowenią) spadła w tabeli na drugie miejsce, mając tyle samo punktów i zwycięstw co Francja.