Liga Narodów siatkarzy: Polacy prowadzą

Trener Heynen w piątek postawił we wszystkich setach na tę samą siódemkę: rozgrywający Fabian Drzyzga, atakujący Łukasz Kaczmarek, środkowi Norbert Huber i Jakub Kochanowski, przyjmujący Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz oraz libero Damian Wojtaszek. Wszyscy zrobili swoje, jeśli chcieć kogoś nagradzać to obu środkowych – Kochanowski skończył wszystkie ataki, Huber popełnił jedynie dwa błędy na 11 prób. Mocny w ataku był także Bednorz, też niemal bezbłędny, dopiero przy ostatnich piłkach nieco zwolnił rękę.

Po takim meczu, gdy działał świetnie polski blok, nieźle było z przyjęciem i obroną, także rozgrywający miał okazję do pokazania kilku bardzo efektownych zagrań, trudno było Bułgarom przekroczyć granicę 20 punktów w secie, w ostatnim secie było blisko do wygranej nawet 25:10. Trener Heynen miał powody, by bić swoim reprezentantom brawo, choć zapewne to spotkanie nie dało mu jeszcze odpowiedzi, których siatkarzy na pewno zabierze na igrzyska w Tokio.