Bombardier przyznaje, że nie zna swoich granic

Spotkanie z Serbią było popisem Wilfredo Leona, który zdobył 26 punktów, w tym połowę z zagrywki. 13 asów serwisowych to – jak podała Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) – rekord świata. Poprzedni należał do Francuza Earvina N'Gapetha, który w meczu ligi włoskiej zdobył w ten sposób 12 punktów. W Lidze Narodów rekordzistami byli Japończyk Yuji Nishida i Australijczyk Samuel Walker (po siedem asów).

– Zobaczymy, co będzie dalej. Chyba nie mam limitu – stwierdził Leon, który w drugim secie wykonał również jeden z najszybszych serwisów w historii siatkówki, posyłając piłkę z prędkością 135,6 km/h. Do rekordu (138 km/h), też należącego do Leona, zabrakło niewiele.