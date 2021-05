Psychiatra niepotrzebny

Przez blisko dwa miesiące zabiegaliśmy o to, żeby można było przygotować na miejscu siłownię. Poprosiliśmy organizatorów o udostępnienie miejsca i udało się ją zbudować. Ośrodek treningowy jest bardzo dobry, a ponadto – to chyba najważniejsze – możemy wyjść na hotelową plażę! Początkowo mieliśmy spędzić całą Ligę Narodów w zamknięciu. Teraz będę miał gdzie spacerować. Dostałem wolność, choć ograniczoną. Wcześniej na samą myśl o tym, że czeka mnie tyle dni w pokoju hotelowym, zastanawiałem się, czy nie poprosić o pomoc psychiatry.

Lubię wyzwania, ale kiedy drugiego dnia widziałem rano twarze zawodników... Może nie byli szczęśliwi, ale starali się uśmiechać. Jesteśmy gotowi na to, że przyjdą problemy, które będziemy musieli rozwiązać. Przykład? Kawa w hotelu jest bardzo zła. Poprosiłem więc przyjaciela, który mieszka nieopodal, żeby kupił dla nas ekspres. To jedna z wielu małych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby było nam lepiej.

Pamiętam, jak w 2018 roku podczas Ligi Narodów lecieliśmy z Osaki do Chicago, a później do Melbourne. Gdybym miał wybierać między tamtymi podróżami i pięcioma tygodniami w Rimini, wybrałbym Rimini.

Możliwe, że powiedziałem tak w jednym z wywiadów, ale to było nieporozumienie. Rok temu faktycznie zrobiłem taką listę, ale wyłącznie po to, aby zobaczyć, jak rozwijają się zawodnicy, których wybrałem. Dziś jest z nami 19 siatkarzy i wszyscy mają szansę, aby pojechać na igrzyska. Gdyby zapytał mnie pan kilka tygodni temu, czy Bartosz Kwolek będzie w kadrze na Ligę Narodów, to powiedziałbym: „Tak, będzie". A Tomasz Fornal? „Nie, nie sądzę". Ale Tomek podczas treningów spisywał się doskonale i zasłużył na szansę. Podobnie może być z zawodnikami, wobec których dziś wydaje mi się, że do Tokio nie polecą. Już wybranie graczy na Ligę Narodów było trudne. Musiałem przeanalizować mnóstwo informacji, toczyliśmy dyskusje na wielu poziomach. Czuję, że zrobiłem wszystko, aby podjąć sprawiedliwą decyzję. To dla mnie najważniejsze. Dwa lata temu zawodnicy poprosili mnie, żebym dokonał selekcji szybciej, niż planowałem. Teraz sytuacja jest inna, mam mnóstwo czasu. Chcę spojrzeć każdemu prosto w oczy i powiedzieć: „Nie wiem, czy ta decyzja jest właściwa, ale wiem, że jest sprawiedliwa".