Finał Ligi Narodów: Polska-Brazylia 1:3. Rywale za mocni dla polskich siatkarzy

Po kapitalnym ataku Polacy na drugą przerwę techniczną schodzili z wynikiem 16:14. Po przerwie szybko Brazylijczycy doprowadzili do remisu.

Na pierwszą przerwę techniczną Polacy schodzili prowadząc 8:6. Chwilę później Wallace próbował kiwać, ale świetnie w bloku zagrał Bartosz Kurek, było 10:7 dla biało-czerwonych. Brazylijczycy niemal natychmiast zmniejszyli stratę do jednego punktu.

Do kolejnego remisu doprowadził Leon. W następnej akcji Kubiak obił blok i Polacy wyszli na prowadzenie, a trener Brazylii poprosił o czas.

Drugą partię lepiej zaczęli Brazylijczycy, którzy wyszli na prowadzenie 6:3. Polakom udało się odrobić straty i doprowdzić do remisu 9:9, jednak w tej fazie gry skuteczniejsi byli rywale, którzy na przerwę techniczną schodzili prowadząc 16:12, a później zwiększyli prowadzenie do 5 punktów.

Trzeci set zakończył się zwycięstwem podopiecznych Dal Zotty do 16.

Biało-czerwonym wciąż brakowało skuteczności, a podopieczni Dal Zotty nie zwalniali i zwiększyli przewagę do czterech punktów. Vital Heynen poprosił o czas.

Początek trzeciego seta był wyrównany, jednak po błędzie Polaków Brazylijczycy wyszli na dwupunktowe prowadzenie, którego nie oddali do pierwszej przerwy technicznej.

W czwartej partii na dwupunktowe prowadzenie wyszli Brazylijczycy. Dobrze grali blokiem, skutecznie atakowali.

Do boju asem serwisowym zachęcił kolegów z drużyny Drzyzga, a po chwili zrobiło się 7:7. Po nieudanym wprowadzeniu piłki do gry biało-czerwoni schodzili na przerwę techniczną ze stratą jednego punktu do rywali.

Naszym reprezentantom udało się doprowadzić do remisu, jednak kolejny raz Brazylijczycy zaczęli grać jak natchnieni i odskoczyli na trzy punkty.

Wyróżniającym się graczem był Wallace, który przy stanie 11:8 w czwartym secie miał na koncie 20 zdobytych punktów.

Na drugą przerwę techniczną Polacy schodzili ze stratą czterech oczek.

Po wznowieniu gry Brazylijczycy nie zwalniani tempa i zrobiło się 20:13. Polacy próbowali odmienić wynik, ale w ich grze było dużo niedokładności.

Ostatecznie Brazylia wygrała seta do 14, a cały mecz 3:1.

Polska - Brazylia: 1:3 (25:22, 22:25, 16:25, 14:25)