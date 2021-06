Polska po wygranej z Rosją liderem Ligi Narodów

To nigdy nie są zwykłe mecze, nawet jeśli stawka, tak jak dzisiaj, nie jest zbyt wysoka. Kiedy po obu stronach siatki stają reprezentacje Polski i Rosji, zawsze wracają wspomnienia z pamiętnych bojów odwiecznych rywali i naszych wspaniałych wiktorii – w finale igrzysk olimpijskich w 1976 roku, w meczu mistrzostw świata w Japonii sprzed piętnastu lat, starciu o brąz mistrzostw Europy 2011, czy sensacyjnego zwycięstwa w Lipiecku w debiucie Biało-Czerwonych w Lidze Światowej w 1998 roku.

Tym razem dwie siatkarskie potęgi zmierzyły się w meczu szóstej kolejki Ligi Narodów. Lider rozgrywek (Rosja) wygrał pierwszego seta, ale potem musiał ugiąć się pod presją świetnie grających mistrzów świata. Polacy w imponującym stylu wygrali trzy kolejne partie i awansowali z drugiego na pierwsze miejsce w tabeli.

Vital Heyen, choć konsekwentnie rotuje składem i sprawdza zawodników w kontekście igrzysk olimpijskich, tym razem wystawił bardzo mocną szóstkę. Za przyjęcie zagrywki odpowiadali Wilfredo Leon i Michał Kubiak, piłki rozgrywał Fabian Drzyzga, na środku grali Karol Kłos i Mateusz Bieniek do spółki z Piotrem Nowakowskim, w ataku Maciej Muzaj i na libero Paweł Zatorski. Właściwie tak można sobie wyobrazić wyjściowy skład na najważniejsze mecze sezonu z jednym wyjątkiem – pewniakiem na pozycji atakującego jest bowiem Bartosz Kurek, który wczoraj miał wolne. Na środku niepodważalną pozycję ma z kolei Nowakowski, ale i on wczoraj grał, zmieniając w każdym secie Bieńka. Ten nietypowy manewr wynikał z faktu, że "Cichy Pit” jeszcze niedawno narzekał na drobny uraz i Heynen powoli wprowadza go do gry - relacjonuje Onet.