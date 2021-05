Polacy wygrywają z Serbią i prowadzą w grupie

Debiutant Wilfredo Leon? Choć wydaje się to zaskakujące, przyjmujący Perugii dzisiaj po raz pierwszy rozegrał mecz w barwach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Jako młokos Leon występował w tych rozgrywkach (do 2018 roku pod nazwą Ligi Światowej) w barwach Kuby, potem przyjął jednak polskie obywatelstwo i zmienił reprezentację narodową. I choć w naszej kadrze występuje od 2019 roku, w Lidze Narodów nie dane było mu wcześniej zagrać. Dwa lata temu, kiedy trwały rozgrywki, odbywał jeszcze karencję związaną z otrzymaniem polskiego paszportu, rok później Ligę Narodów odwołano ze względu na Covid-19. Pierwszy tegoroczny mecz Ligi Narodów w Rimini Leon obejrzał z kwadratu dla rezerwowych, dzisiaj otworzył więc nowy rozdział w historii swoich startów w biało-czerwonych barwach. Otworzył nieco pechowo, bo już w pierwszej akcji został zablokowany, ale potem pokazał wielką klasę. Zwłaszcza w zagrywce, bo bombami zza linii końcowej raził rywali, a mecz zakończył z jedenastoma (!) asami na koncie. Wszyscy Serbowie do spółki mieli sześć asów.

Leon nie był jedynym debiutantem, bo pierwszy mecz w VNL rozegrał wczoraj także Kamil Semeniuk, zupełnie nowa postać w naszym zespole. Przyjmujący ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle po fantastycznym sezonie, po raz pierwszy trafił w tym roku do kadry, a debiut miał w sparingu z Belgią. Dzisiaj u boku Leona zagrał po raz pierwszy w Lidze Narodów i zachwycił. Zagrał bez tremy, jak profesor i obok Leona był pierwszoplanową postacią zespołu.

Przeciwko Serbom Vital Heynen rzucił do walki zupełnie inny skład niż ten, który dzień wcześniej ograł 3:0 Włochów. Tym razem w szóstce poza Leonem i Semeniukiem znaleźli się środkowi Jakub Kochanowski i Norbert Huber, który w ostatniej chwili dołączył do składu na Rimini, atakujący Bartosz Kurek, rozgrywający Fabian Drzyzga i libero Paweł Zatorski. Na mecz z mistrzami Europy Heynen rzucił zatem do boju kilka swoich gwiazd. – Serbowie są bardzo mocnym zespołem, przyjechali do Rimini w najsilniejszym składzie, a ponieważ nie grają na igrzyskach, chcą zdobyć medal Ligi Narodów. Dlatego musieliśmy podejść do tego spotkania z pełną powagą – mówi Paweł Woicki jeden z asystentów Heynena.